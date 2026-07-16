Ukrajinski parlament danas je potvrdio Sergija Koreckog za novog premijera zemlje.

Za njegovo imenovanje glasalo je 289 poslanika, što je znatno više od potrebne većine od 226 glasova.

Korecki je ranije obavljao funkciju direktora državne energetske kompanije Naftogaz, a na mestu premijera naslediće Juliju Sviridenko.

Njegovo imenovanje deo je šire rekonstrukcije Vlade koju je prošle sedmice najavio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Priprema za novu ratnu zimu

Jedan od ključnih zadataka novog premijera biće priprema zemlje za petu ratnu zimu od početka ruske invazije.

Tokom prethodne zime milioni građana ostajali su bez grejanja i vode zbog napada na energetsku infrastrukturu.

Zelenski je ranije izjavio da su promene u Vladi usmerene na jačanje saradnje sa ključnim međunarodnim partnerima.

Protesti zbog smene ministra odbrane

Rekonstrukcija Vlade izazvala je i neuobičajene proteste u Kijevu i još nekoliko ukrajinskih gradova.

Povod za okupljanja bila je odluka predsednika Zelenskog da smeni 35-godišnjeg ministra odbrane Mihajla Fedorova.

Prema navodima medija, Fedorov je važio za reformatora i protivnika korupcije, dok se istovremeno govorilo o njegovim nesuglasicama sa vojnim vrhom.

Kao jedan od mogućih kandidata za novog ministra odbrane pominje se ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko, ali predsednik Zelenski za sada nije dostavio zvaničan predlog parlamentu.

Kako se bira premijer u Ukrajini

Prema Ustavu Ukrajine, predsednik države predlaže ministre odbrane i spoljnih poslova, dok kandidata za premijera predlaže vladajuća parlamentarna većina.

Stranka Sluga naroda, koju predvodi predsednik Zelenski, ima većinu u parlamentu.

Ovo je druga promena na čelu ukrajinske vlade od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Nova vlada preuzima odgovornost u trenutku kada se Ukrajina suočava sa nastavkom rata, izazovima u energetskom sektoru i potrebom za održavanjem međunarodne podrške. Jedan od prioriteta biće priprema zemlje za zimsku sezonu i funkcionisanje ključne infrastrukture.

Od početka rata Ukrajina je više puta menjala sastav izvršne vlasti kako bi odgovorila na vojne, ekonomske i političke izazove. Rekonstrukcije Vlade često su povezane sa nastojanjima da se ubrzaju reforme, ojača saradnja sa saveznicima i obezbedi stabilno funkcionisanje državnih institucija tokom rata.