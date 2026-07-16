Uprava Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Krim saopštila je da je na teritoriji poluostrva proglašena raketna opasnost.

Tokom trajanja upozorenja nadležne službe pratile su situaciju, a stanovništvu je upućen apel na oprez.

Upozorenje ukinuto posle nešto više od pola sata

Ruske vlasti su saopštile da je upozorenje na raketnu opasnost ukinuto nešto više od pola sata nakon što je bilo proglašeno.

U kratkom saopštenju navedeno je:

„Ukida se upozorenje na raketnu opasnost u Republici Krim.“

Za sada nisu objavljene dodatne informacije o eventualnoj šteti, povređenima niti o uzroku proglašenja upozorenja.

Šta to znači?

Proglašenje raketne opasnosti predstavlja preventivnu meru kojom nadležne službe upozoravaju stanovništvo na moguću pretnju iz vazduha. Ukidanje upozorenja znači da je procenjeno da neposredna opasnost više ne postoji.

Šira slika

Krim je od početka rata više puta bio pod upozorenjima zbog mogućih raketnih i vazdušnih napada. Zbog toga se sistem uzbunjivanja redovno aktivira kada nadležne službe procene da postoji potencijalna bezbednosna pretnja.