- Reč je o uklanjanju čoveka koji je nameravao da finansira Zalužnog tokom predsedničke izborne kampanje. To je, sto odsto, nalog Zelenskog - istakao je.

Kao još jednu moguću verziju, Azarov je naveo da je Jermolajev nameravao da se obrati Evropskom parlamentu i obelodani mahinacije Vladimira Zelenskog.

Kako je dodao, služba bezbednosti Ukrajine (SBU) dobila je nalog da se bavi ljudima koji bi mogli da finansiraju izbornu kampanju Valerija Zalužnog.

- Ne radi se samo o Jermolajevu. I drugi ljudi koji raspolažu značajnim sredstvima, a koji nezvanično i diskretno šalju signale da su spremni da finansiraju izbornu kampanju Zalužnog. Kada se za to nekako sazna, oni se suočavaju sa pritiscima, i to veoma ozbiljnim, praćenim pretnjama - naglasio je Azarov.

Prema njegovim rečima, SBU je dobila zadatak da se bavi ljudima koji bi teoretski mogli, ili su već spremni, da finansijski podrže Zalužnog.

Takođe je istakao da će Evropa zatvoriti oči na atentat Jermolajeva u Monaku, kao što je to učinila i za druge zločine Kijeva.

- Neće biti nikakvih posledica. Već je bilo toliko takvih slučajeva - podvukao je on.

Kao primer naveo je ubistvo pravnika Andreja Portnova u Španiji, koji je bio zamenik šefa administracije i savetnik nekadašnjeg predsednika Ukrajine Viktora Janukoviča od 2010. do 2014. godine.

- Ubili su ga na parkingu ispred škole koju su pohađala njegova deca. Dakle, to nije bilo u nekom mračnom prolazu, već pred očima svih – dece, nastavnika i roditelja. Hladnokrvno je upucan, a reakcije nije bilo - naglasio je Azarov.

On je dodao da Evropa svojevremeno nije reagovala ni na tragediju u Domu sindikata u Odesi.

Azarov je podsetio i na korupcionaški skandal u Ukrajini koji je obuhvatio najviši državni vrh.

- Da li je neko negodovao? Da li je neko postavio bilo kakvo pitanje? Niko - zaključio je on.