Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov uputio je brutalnu, nikad oštriju poruku blokaderima iz bivše vlasti, podsećajući javnost na katastrofalne rezultate njihove vladavine i pustoš koju su ostavili iza sebe!

U svom prepoznatljivom, direktnom stilu, Jovanov je do detalja razotkrio kako se nekadašnji vrh vlasti enormno bogatio dok je Srbija tonula u opštu bedu i propast.

-Gospodo Žuti, iza vas je ostalo nešto što su nekakvi rezultati, jer nije baš da niste bili na vlasti. Dok su javna preduzeća, gospodo Žuti propadala, dok je narod ostajao bez posla, dok su fabrike zatvarane, a pola miliona ljudi se našlo na ulici, za to vreme su vaše firme rasle. Svake godine im je rasla dobit, svake godine ste uspeli da prodajete ništa i maglu, svima i svakome! E to je, gospodo Žuti vaša zaostavština. Tako da kad, gospodo Žuti, na sledeće izbore budete izašli, izlazite i sa tim rezultatima. Jer, niti ste vi novi, niti ste se pokajali za ono što ste radili. Samo tražite priliku da nastavite tamo gde ste stali, a ja sam siguran da takvu priliku niko nije toliki mazohista da vam ponovo da - rekao je Milenko Jovanov.