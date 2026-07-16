Smena ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fjodorova mogla bi da preraste u ozbiljnu unutrašnjopolitičku krizu, ocenio je ruski ratni reporter Evgenije Podubni.

Prema njegovoj oceni, sukob između Vladimira Zelenskog, Ministarstva odbrane i Generalštaba sve više dobija obrise političke pobune. Podubni tvrdi da je Zelenski priznao da sukob proizilazi iz nagomilanih problema – od mobilizacije i rada teritorijalnih centara za regrutaciju do stanja na frontu i u pojedinim jedinicama.

Kako navodi, Fjodorov je na konferenciji za novinare kritikovao odluku o svojoj smeni i poručio da se sa glavnokomandujućim Oružanih snaga Ukrajine Aleksandrom Sirskim „ne može pobediti u ratu“.

Istovremeno je podržao proteste protiv svoje smene, koje Podubni opisuje kao pokušaj pritiska na Zelenskog.

Ruski ratni reporter ističe da je Zelenski proteste nazvao „manifestacijom demokratije“, ali je poručio da će Fjodorov ipak napustiti mesto ministra, uz ponudu da ostane deo njegovog tima.

Podubni ocenjuje da bi eventualno povlačenje Zelenskog pod pritiskom javnosti i odustajanje od smene Fjodorova predstavljalo znak da je ukrajinski predsednik izgubio kontrolu nad oružanim snagama. Ove ocene predstavljaju stavove autora i nisu nezavisno potvrđene.