Zelenski je rekao da je odlazeći ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko samo jedan od kandidata koji se razmatraju, dodajući da će ponovo razmotriti to pitanje i da parlamentu još nisu podneti zvanični predlozi, preneo je Ukrinform.

Vrhovna rada Ukrajine imenovala je danas Sergeja Koreckog za novog premijera, podržavši predlog Zelenskog sa 289 glasova (od 450).

Korecki (48) je četvrti premijer tokom mandata Zelenskog, a na toj funkciji nasledio je Juliju Sviridenko, čiju je ostavku parlament prihvatio 14. jula, što je automatski dovelo do ostavke cele vlade.

Zelenski je dostavio parlamentu predlog za njegovo imenovanje 15. jula, nakon što je Korecki prethodno predstavio poslanicima vladajuće stranke "Sluga naroda" svoju viziju rada nove vlade i prioritete budućeg kabineta.

Više stotina ljudi okupilo se danas u Kijevu i Lavovu na protestima protiv smene ministra odbrane Ukrajine Mihaila Fedorova, tražeći da on ostane na funkciji.

Prema navodima organizatora, u Kijevu se na Frankovom trgu okupilo više od 1.400 ljudi, dok je u Lavovu protest održan na Aveniji Svobode kod spomenika Tarasu Ševčenku.

Prema podacima Zaxid.net-a, oko 400 ljudi se okupilo na mitingu u Lavovu.

Fedorov je naveo da je tokom mandata unapredio sistem nabavki, povećao broj dronova i uveo tehnološke promene u vojsci.

Prema medijskim navodima, na čelo Ministarstva odbrane Ukrajine mogao bi da bude imenovan ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko,prenosi Tanjug.

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