Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko, koji je važio za glavnog kandidata za mesto ministra odbrane, nije želeo da preuzme tu funkciju, izjavila je poslanica Vrhovne rade Marija Mezenceva, prenose RIA Novosti.

"Klimenko je odbio funkciju ministra odbrane. Danas se u Vrhovnoj radi neće glasati o njegovom imenovanju", prenosi njene reči ukrajinski portal "Strana.ua".

Ukrajinski parlament je ranije razrešio Juliju Sviridenko dužnosti premijerke, što je dovelo do ostavke cele vlade. Već narednog dana Vladimir Zelenski je Vrhovnoj radi predložio Sergeja Koreckog za novog predsednika vlade, a parlament je danas potvrdio njegovo imenovanje.

Poslanik Jaroslav Železnjak je ranije istakao da bi novi ministar odbrane Ukrajine, umesto Mihaila Fjodorova, mogao da postane sadašnji ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

Prema njegovim rečima, Zelenski je Fjodorova okrivio za neuspeh reforme teritorijalnih centara za regrutaciju i socijalnu podršku.