Ukrajina
Turska je pristala: Stigla jako bitna vest za Ukrajinu
Postoji međusobno razumevanje
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Turska je pristala da preuzme rukovodeću ulogu u pomorskoj komponenti bezbednosnih garancija za Ukrajinu, izjavio je ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan na konferenciji za novinare, prenosi turski portal T24.
„Ranije je pokrenuto pitanje kako bi Turska mogla da doprinese obezbeđivanju mirnog rešenja. Trenutno se razmatra jedan od najvažnijih elemenata potencijalnog mirovnog sporazuma – bezbednosne garancije za Ukrajinu. Te garancije obuhvataju kopnenu, pomorsku i vazdušnu komponentu. Turska je pristala da predvodi pomorsku komponentu. Po tom pitanju postoji međusobno razumevanje sa našim saveznicima. U toku je i planirani rad sa odgovarajućim savezničkim pomorskim snagama“, rekao je Fidan.
Fidan je istakao da je Turskoj u interesu da spreči eskalaciju rusko-ukrajinskog sukoba u akvatoriji Crnog mora, zbog čega, kako je naveo, pomorske bezbednosne garancije za Ukrajinu imaju poseban značaj.
Međutim, šef turske diplomatije nije precizirao na koji način će Turska praktično sprovoditi te garancije.
Posle početka sukoba u Ukrajini, Turska je u više navrata nastupala kao posrednik između Moskve i Kijeva. Ankara je odigrala i ključnu ulogu u sprovođenju Crnomorske žitne inicijative, a redovno ističe spremnost da učestvuje u međunarodnim mehanizmima usmerenim na osiguranje bezbednosti plovidbe i očuvanje stabilnosti u regionu Crnog mora nakon postizanja mirovnog sporazuma.
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