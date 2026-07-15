Pregovori između Rusije i Kine o izgradnji gasovoda "Snaga Sibira 2" nastavljaju se, ali dve strane i dalje nisu postigle dogovor o ključnim uslovima projekta.

Prema pisanju The Wall Street Journala, koji se poziva na neimenovane izvore upoznate sa razgovorima, Peking je spreman da nastavi pregovore samo ukoliko ruski gas bude isporučivan po cenama koje važe na domaćem tržištu Rusije.

Peking traži gas za oko 50 dolara

Kako navodi američki list, Kina smatra da bi cena od oko 50 dolara za 1.000 kubnih metara bila prihvatljiva, odnosno približno na nivou subvencionisanih cena koje važe za ruske potrošače.

Prema istim navodima, kineska strana je taj stav prenela ruskoj delegaciji tokom posete predsednika Vladimira Putina, uz poruku da pitanje izgradnje nove gasne rute ne bi trebalo ponovo otvarati ukoliko Moskva nije spremna da prihvati takve uslove.

Zašto Kina zauzima ovakav stav?

Jedan od razloga koje Peking navodno ističe jeste želja da izbegne preveliku energetsku zavisnost od jednog dobavljača, pozivajući se na iskustva evropskih država.

Istovremeno, kineske vlasti smatraju da je ponuda tečnog prirodnog gasa (LNG) na svetskom tržištu trenutno velika, što dodatno jača njihovu pregovaračku poziciju.

Moskva tvrdi da pregovori napreduju

Sa ruske strane stižu znatno optimističnije poruke.

Zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak izjavio je da se dve zemlje nalaze u završnoj fazi usaglašavanja ugovora i da su u toku tehničke revizije projekta.

Početkom jula portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da se pregovori nastavljaju na korporativnom nivou.

Ipak, kako navode izvori, ni eventualno potpisivanje memoranduma ne znači da će gasovod zaista biti izgrađen.

Poslednjih godina Kina se zvanično nije izjašnjavala o projektu "Snaga Sibira 2", a gasovod nije bio uključen ni u zajedničke bilateralne dokumente koje su Moskva i Peking potpisivali.

Izvor: The Wall Street Journal