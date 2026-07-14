Generalni direktor ukrajinskog državnog odbrambenog koncerna Ukroboronprom, German Smetanjin, podneo je danas ostavku, nedelju dana nakon što je u ruskom napadu pogođeno skladište municije u vlasništvu kompanije.

"Bila mi je čast da vodim najveću odbrambenu kompaniju u Ukrajini. Verujem da je naše najveće dostignuće snažan i profesionalan tim koji smo izgradili, kako u samoj kompaniji, tako i u njenim preduzećima", naveo je Smetanjin u poruci objavljenoj na Telegramu.

Njegova ostavka usledila je nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da će rukovodstvo Ukroboronproma snositi odgovornost za ruski napad na skladište municije u Višnjevu, u Kijevskoj oblasti, 6. jula, kada je u eksplozijama poginulo nekoliko ljudi.

Nakon incidenta pokrenuta je istraga zbog mogućeg kršenja propisa o skladištenju municije, a ranije ovog meseca smenjena su i dvojica visokih zvaničnika kompanije, prenosi Kijev independent. Ostavka dolazi i u trenutku velike rekonstrukcije ukrajinske vlade, pošto je parlament danas smenio premijerku Juliju Sviridenko.

Za sada nije poznato da li će Smetanjin preuzeti neku novu funkciju u vladi ili u odbrambenoj industriji. Ukroboronprom je saopštio da je pokrenut postupak izbora novog izvršnog direktora, dok je za vršioca dužnosti imenovan Serhij Bojev, bivši zamenik ministra odbrane Ukrajine, prenosi Rojters.

Organizacija, poznata i kao Ukrajinska odbrambena industrija, najveći je državni odbrambeni konglomerat u zemlji i okuplja oko 100 preduzeća za razvoj i proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Kompanije u njegovom sastavu proizvode rakete, bespilotne letelice, oklopna vozila, municiju i druge odbrambene sisteme.

Ukrajinska namenska industrija značajno je povećala proizvodne kapacitete tokom više od četiri godine rata sa Rusijom. Prema procenama, vrednost godišnjeg proizvodnog kapaciteta tog sektora sada iznosi oko 50 milijardi dolara, što predstavlja višestruko povećanje u odnosu na period pre početka sukoba.