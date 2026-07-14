Ukrajinska ratna mornarica saopštila je da je pomorskim dronom „Sargan-3000“ pogodila i potopila ruski granični patrolni brod „Izumrud“ kod Novorosijska, oko 300 kilometara od linije fronta.

Prema tvrdnjama Kijeva, među članovima posade ima poginulih i ranjenih, ali njihov broj nije saopšten. Ruska strana za sada nije potvrdila da je brod potopljen niti je objavila informacije o eventualnim gubicima.

"Osveta je neizbežna"

Ukrajinska mornarica povezala je napad sa događajima iz 25. novembra 2018. godine, kada su ruske snage u Kerčkom moreuzu otvorile vatru na tri ukrajinska vojna plovila i potom ih zaplenile.

- Osveta je neizbežna. Nastaviće se - poručila je ukrajinska mornarica nakon objavljivanja informacije o napadu.

Tokom incidenta iz 2018. godine zarobljena su dva ukrajinska oklopna čamca i jedan tegljač, dok su 24 ukrajinska mornara kasnije razmenjena i vraćena Ukrajini.

Napad dronom "Sargan-3000"

Prema navodima Kijeva, brod je pogođen besposadnim pomorskim sistemom „Sargan-3000“, koji je razvijen za napade na brodove i obalsku infrastrukturu.

Ukrajinski vojni izvori ranije su navodili da pojedine verzije ovog sistema mogu da nose eksploziv, mitraljeze ili raketno naoružanje, ali detalji konkretne konfiguracije korišćene u ovom napadu nisu objavljeni.

Brod u službi od 2014.

„Izumrud“ je uveden u službu 2014. godine kao ruski granični patrolni brod drugog ranga.

Bio je dug oko 62,5 metara, imao deplasman između 630 i 750 tona, maksimalnu brzinu od 27 čvorova i platformu za sletanje helikoptera. Koristio se za patroliranje, nadzor mora i zaštitu ruskih pomorskih granica.

Novi udar na Novorosijsk

Novorosijsk je poslednjih godina postao jedna od ključnih baza ruske Crnomorske flote, nakon što je deo brodova povučen iz Sevastopolja zbog učestalih ukrajinskih napada.

Ukrajina je tokom ove godine više puta tvrdila da je izvodila uspešne napade na brodove, protivvazdušne sisteme i energetsku infrastrukturu u tom području.

Ukoliko se informacije o potapanju „Izumruda“ potvrde, to bi predstavljalo još jedan ozbiljan udar na ruske pomorske snage u Crnom moru.

Izvor: Ukrajinska ratna mornarica, Kyiv Independent