Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će Rusija uskoro biti sposobna da lansira balističke rakete dometa do 5.000 kilometara, čime bi praktično svaka evropska prestonica mogla da bude na meti tih projektila.

U razgovoru za francuski televizijski kanal "BFM TV", uoči odlaska u Pariz, Zelenski je rekao da Rusija stalno unapređuje svoje raketne kapacitete i pozvao Evropu da ubrza razvoj sopstvenog sistema za odbranu od balističkih projektila.

- Tačno je da Rusija ima veoma moćne balističke rakete i one već imaju, ili će uskoro imati, mogućnost da ih lansiraju na udaljenosti do 5.000 kilometara. To je samo pitanje vremena - rekao je Zelenski.

On je upozorio da bi takve rakete mogle da pogode bilo koji evropski grad.

- Zato je Evropi potreban sopstveni sistem protivraketne odbrane. On bi trebalo da bude uporediv sa sistemom "patriot", ali pristupačniji - dodao je ukrajinski predsednik.

Projekat "Freja"

Prema njegovim rečima, u planiranom projektu "Freja" - ukrajinsko-evropskom sistemu protivbalističke vazdušne odbrane koji predvodi Ukrajina, učestvovalo bi osam zemalja, među kojima su:

Francuska

Švedska

Danska

Italija

Norveška

Ideju je opisao kao "protivbalistički Lego", gde bi različite države doprinosile ključnim delovima sistema.

- Ako testiranja budu uspešna, prvi sistemi bi mogli da budu uvedeni u upotrebu već 2026. godine - dodao je Zelenski.

Prošle nedelje Zelenski je izjavio da je jedina preostala vojna prednost Rusije sposobnost da izvodi napade balističkim raketama na ukrajinske civile, tvrdeći da je Ukrajina ojačala i na bojnom polju i u vazdušnom prostoru.

(Kyiv Post)