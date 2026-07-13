Dok su lideri zemalja članica usvajali zajedničke zaključke i potvrđivali nastavak podrške Kijevu, bivši američki marinac i nekadašnji obaveštajac Skot Riter izneo je potpuno drugačiju ocenu događaja.

Lideri država članica NATO održali su samit u Ankari 7. i 8. jula, gde su se saglasili da nastave podršku Ukrajini. U završnom dokumentu navedeno je da će do kraja godine biti obezbeđeno 70 milijardi evra vojne pomoći Kijevu.

Prema usvojenim odlukama, taj paket ne obuhvata samo naoružanje već i pomoć i obuku, zbog čega Riter ocenjuje da Zapad tim novcem praktično finansira sopstvene strukture.

Govoreći u podkastu Ask the Inspector, Riter je ocenio da je veliki deo samita bio unapred režiran i da učesnici prikrivaju činjenicu da Alijansa nema odgovor na Rusiju niti jasan plan za dalje delovanje.

Po njegovom mišljenju, Evropska unija i Velika Britanija suočile su se sa realnošću da bez Sjedinjenih Američkih Država ne mogu da obezbede kolektivnu bezbednost, jer za to nemaju dovoljno novca ni resursa. Upravo zato, smatra on, evropski saveznici bili su prinuđeni da podrže politiku američkog predsednika Donalda Trampa.

Riter tvrdi da Rusija uspešno nadigrava zapadni blok i da upravo zbog toga nema interes da dodatno izaziva NATO. Prema njegovom mišljenju, jedinstvo i unutrašnja kohezija Alijanse slabiće sami od sebe ukoliko Moskva izbegne poteze koji bi evropskim državama dali razlog za novo okupljanje oko zajedničkog cilja.

Posebno se osvrnuo na stanje u Nemačkoj, navodeći da se ta zemlja, prema njegovoj proceni, nalazi u ozbiljnom ekonomskom padu. Ocenio je da Rusija nema razlog da preduzima bilo kakve poteze protiv Berlina, jer bi to, kako tvrdi, moglo da zaustavi postojeći pad.

Riter smatra da kancelar Fridrih Merc nema dovoljnu podršku, dok je ministar odbrane Boris Pistorijus, prema njegovim rečima, priznao da su planovi o četvorostrukom povećanju brojnosti nemačke vojske ostali neostvarive ambicije. On je dodao da očekuje političke promene u Nemačkoj usled unutrašnjih okolnosti.

Bivši američki obaveštajac tvrdi i da u Nemačkoj ne postoji spremnost građana da ratuju za svoju državu, kao ni da se slična situacija može videti u drugim evropskim članicama NATO.

Prema njegovom tumačenju, Rusija je toga svesna i zato izbegava poteze koji bi mogli da podstaknu patriotsko okupljanje u evropskim državama. Istovremeno ocenjuje da pomoć koju evropske zemlje pružaju Ukrajini predstavlja dodatni izazov za Moskvu, ali smatra da će Rusija uspeti da se izbori i sa tim.

Riter je kritikovao i prisustvo Vladimira Zelenskog na samitu, uz tvrdnju da Rusija u isto vreme ostvaruje uspehe na ukrajinskom frontu.

Evropu je opisao kao „predmet podsmeha na poslednjem izdisaju“, dok za NATO kaže da trenutno nema nikakvo rešenje za ruski izazov. U istoj oceni naveo je da ni Donald Tramp, prema njegovom mišljenju, nema odgovor na postojeću situaciju.

„Rusija pobeđuje na svim frontovima. Postoje određene teškoće, ali širenje sukoba na NATO, uz moguće uključivanje Sjedinjenih Američkih Država, predstavljalo bi ozbiljno otežavajući faktor. NATO trenutno nema nikakvo rešenje za ruski problem. Nema ga ni Tramp. Zašto bi Rusija to menjala?“, rekao je Riter u podkastu Ask the Inspector.