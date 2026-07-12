Prema njegovoj oceni, cilj Vašingtona nije samo pritisak preko Ukrajine, sankcija i udara na ruske prihode, već i izazivanje unutrašnje destabilizacije koja bi dovela do masovnog nezadovoljstva i udara na vlast predsednika Rusije Vladimira Putina.

Riter je u razgovoru sa ruskom novinarkom Ksenijom Sobčak rekao da američka politika prema Moskvi ostaje ista bez obzira na to ko se nalazi u Beloj kući.

„Moskovski Majdan“ kao krajnji cilj

Riter tvrdi da američke obaveštajne službe, pre svega Centralna obaveštajna agencija (CIA), rade na stvaranju političkog, ekonomskog i društvenog pritiska koji bi jednog dana mogao da izbaci nezadovoljne građane na ulice Moskve.

Prema njegovom opisu, cilj takvog scenarija bio bi da masovni protesti prerastu u zahtev za rušenje Putinove vlasti.

On je taj mogući razvoj događaja nazvao „moskovskim Majdanom“, poredeći ga sa protestima u Kijevu 2014. godine koji su doveli do promene vlasti u Ukrajini.

Ekonomski pritisak treba da pripremi teren

Bivši američki obaveštajac tvrdi da novi američki ministar finansija Skot Besent želi da dodatno oslabi rusku ekonomiju smanjenjem prihoda od izvoza nafte i naftnih derivata.

Prema Riterovoj oceni, ekonomski udar, pad prihoda, pritisak na životni standard i rast nezadovoljstva trebalo bi da stvore povoljnije uslove za unutrašnju destabilizaciju.

On smatra da sankcije nisu same sebi cilj, već deo šire strategije u kojoj se spoljni pritisak kombinuje sa pokušajem da se izazove unutrašnji politički lom.

Tramp neće promeniti kurs prema Rusiji

Riter tvrdi da ni predsednik SAD Donald Tramp neće napraviti suštinski zaokret u odnosima sa Moskvom.

Prema njegovim rečima, Tramp će nastaviti da se oslanja na evropske partnere, a podrška Ukrajini ostaće jedan od glavnih instrumenata pritiska na Rusiju.

- Sjedinjene Američke Države nikada neće postati saveznik Rusije - poručio je Riter, odbacujući očekivanja da bi promena administracije mogla da otvori put dugoročnoj saradnji Vašingtona i Moskve.

Sukob neće stati ni posle Ukrajine

Riter smatra da se suprotstavljanje SAD i Rusije neće završiti čak ni u slučaju ruske pobede u Ukrajini.

Prema njegovoj proceni, vojni sukob mogao bi da bude zamenjen dugotrajnim sankcijama, ekonomskim ratom, obaveštajnim operacijama i pokušajima političke destabilizacije.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov ranije je rekao da Vašington vodi dvostruku politiku: nastavlja da naoružava Ukrajinu, ali istovremeno pokazuje veću spremnost za razgovore nego pojedine evropske zemlje.

Riter, međutim, tvrdi da iza diplomatskih poruka ostaje isti cilj - strateško slabljenje Rusije i stvaranje uslova za udar iznutra.

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