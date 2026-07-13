Rusija razvija svoju ekonomiju, unapređuje Oružane snage i postiže nove rezultate u oblasti odbrambene industrije, naveo je Putin.

Dodao je da danas nema ničeg važnijeg od rada sa učesnicima SVO i članovima njihovih porodica, čime se bavi "Narodni front".

"Rusofobični deo Kolektivnog Zapada bori se protiv Ruske Federacije dok se Rusija razvija", rekao je u svom govoru Putin.

Kako je dodao, Rusija će sigurno pobediti.

"Rusija uvek ide napred i tako će i ubuduće raditi", rekao je Putin.

Vladimir Putin učestvuje na forumu Narodnog fronta "Sve za pobedu!".

On je napomenuo da su aktivisti Narodnog fronta već 15 godina uvek bili u prvom planu izazova Rusije. Oni su u stanju da identifikuju oblasti na kojima treba da usmere pažnju kako bi pomogli konkretnim ljudima, a samim tim i celoj zemlji.

Putin je napomenuo da Narodni front radi na nečemu od čega jednostavno nema ništa značajnije u ovom trenutku.