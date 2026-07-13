Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.

U čast šefova država i vlada, koji će u utorak prisustvovati vojnoj paradi, predsednik Francuske Emanuel Makron prirediće večeras svečanu večeru, a kojoj će prisustvovati i predsednik Vučić.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Francuske, na paradi će defilovati 6.686 francuskih vojnika, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera, kao i 193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde.

Na vojnoj paradi ove godine će se obeležiti i jubilej, 400 godina od osnivanja franuske mornarice.

Dan Republike Francuske obeležava se povodom pada Bastilje i početka Francuske revolucije 14. jula 1789. godine.

Pad Bastilje, 14. jula 1789. godine predstavlja simbol kraja francuske apsolutističke monarhije, kada su revolucionari upali u tvrđavu Bastilja i zatvor u Parizu.

Nakon toga, 26. augusta 1789. godine usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima, kojom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrednosti - sloboda, jednakost i bratstvo.

Francuska 14. jul kao Dan Republike slavi od 1880. godine, kada ga je kao nacionalni praznik zvanično proglasio tada Parlament Treće Francuske Republike.

Zakon je donet na inicijativu poslanika Benžamena Raspaja (Benjamin Raspail), njegova primena je počela 6. jula, a 14. jula 1880. godine je održana i prva vojna parada u okviru proslave Dana Republike.