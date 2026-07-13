Lučanov je navodno predvodio pripadnike svoje brigade da otmu i ubiju dva civila u Kijevskoj oblasti. Komandant — koji je u vojnim izveštajima o ovom pitanju već pominjan kao „bivši“ komandant — zatim je napustio svoju jedinicu bez ovlašćenja usred istrage i trenutno je na slobodi, prema Generalštabu.

Vrhovni komandant ukrajinske vojske Aleksandar Sirski naložio je agenciji za unutrašnju bezbednost vojske i policiji Kijevske oblasti da pokrenu istragu o okolnostima koje okružuju navodnu kriminalnu aktivnost brigade, saopštila je služba za sprovođenje zakona ukrajinske vojske 11. jula.

- Kao rezultat operacija, bivši komandant 155. odvojene mehanizovane brigade... i svi trenutno identifikovani učesnici u zločinu optuženi su za počinjenje krivičnih dela vezanih za nezakonito pritvaranje i namerno ubistvo - saopštila je vojna policija.

Devet vojnika 155. brigade je privedeno, objavio je ukrajinski novinski portal Gromadske, pozivajući se na izvore iz policije.

Prema pisanju Gromadskog, grupa od sedam ljudi je u noći između 27. i 28. juna provalila u dvorište u Kijevskoj oblasti. Zatim su oteli dvojicu braće. Izvori iz policije su navodno rekli listu Ukrajinska pravda da su braća odvedena u Poltavsku oblast i ubijena.

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