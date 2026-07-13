Iz IRGC je najavljeno uništenje nekoliko ključnih američkih vojnih ciljeva širom Jordana, Bahreina, Kuvajta i Omana u petofaznoj operaciji odmazde protiv američke agresije, uključujući američke napade usmerene na iranska priobalna područja, prenosi iranska državna televizija PressTV.

Iranska vojska je u međuvremenu potvrdila da je njena integrisana mreža protivvazdušne odbrane presrela i uništila neprijateljski dron kod lučkog grada Bandar Abasa na jugu Irana.

- Neprijateljski dron 'lukas' praćen je i uspešno neutralisan raketnim sistemom zemlja-vazduh kojim upravljaju snage protivvazdušne odbrane u Bandar Abasu - navodi se u saopštenju odeljenja za odnose s javnošću iranske vojske.

IRGC je saopštio ranije danas da su uspešni napadi izvedeni na američka skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan, kao i na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu.

U saopštenju se navodi da su ciljevi u Jordanu bili pogođeni preciznim raketnim udarima u okviru operacije odmazde protiv američke vojne infrastrukture u regionu, preneo je ranije danas PressTV.

Odeljenje za odnose s javnošću IRGC potvrdilo je jutros da su njihove vazduhoplovne snage pogodile ključne ciljeve u američkoj bazi koja služi kao kritično središte za američke snage.

- Operacija je rezultirala požarima koji su besneli kroz skladišta goriva i objekte za municiju, nanoseći značajan udarac američkim logističkim sposobnostima i operativnoj spremnosti u Zapadnoj Aziji - navodi se u saopštenju odeljenja za odnose s javnošću IRGC.

Iranska državna novinska agencija Tasnim prenela je da su snage IRGC uništile u Bahreinu američki komandni vojni centar za kontrolu operacija bespilotnim letelicama.

- Američki režim, koji je od svog osnivanja proveo malo vremena bez rata i vojnog zla, nije naučio lekciju iz svojih nedavnih poraza u suočavanju sa ratnicima islama i nastavlja svoju agresiju. Ratnici IRGC uništili su važne centre za popravku i održavanje helikoptera, hangar za avione P-8 za elektronsko ratovanje i centar za komandovanje i kontrolu bespilotnih letelica američke vojske u američkoj bazi u Šeik Isi u Bahreinu. Operacija odmazde se nastavlja - navodi se u saopštenju. Zvuk eksplozija potresao je i Kuvajt, a mete su bile dve američke baze, preneli su iranski mediji.

- U trećoj fazi operacije odmazde i odgovora na agresiju arogantnog i agresivnog američkog režima, potpuno su uništeni rezervoari za gorivo i sistem protivvazdušne odbrane Patriot u američkoj bazi u Ali Salemu, kao i strateški radarski sistem u bazi Ahmed Al-Džaber - navodi se u saopštenju IRGC.