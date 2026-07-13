„Helsinki možda izgleda kao tipična skandinavska prestonica, ali ispod njegovih ulica nalazi se podzemni grad sa 5.500 skloništa, dovoljno da smesti skoro milion ljudi u slučaju nuklearnog udara ili spoljnog napada“, navodi se u članku.



Prema rečima Juke-Peke Šroderusa, službenika resora za bezbednost, prostor podzemnog grada mogao bi se iznajmljivati za korišćenje tokom mirnodopskog vremena.





„Gradske vlasti su izgradile skloništa za hitne slučajeve, ali su ih potom izdale u zakup. Dobro je što se koriste, tako da znamo da sve funkcioniše“, rekao je.



Šroderus je izjavio da se u skloništima nalaze olimpijski bazeni sa vodenim toboganima, saune, karting staze, skejt parkovi, crkve i centri za streličarstvo.

Rusija je poslednjih godina više puta izrazila zabrinutost zbog neviđenih aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa jača svoje snage i to naziva „obuzdavanjem agresije“.

Kremlj je napomenuo da Moskva ne predstavlja pretnju nikome, ali neće ignorisati akcije koje su potencijalno opasne po njene interese.