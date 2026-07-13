„Helsinki možda izgleda kao tipična skandinavska prestonica, ali ispod njegovih ulica nalazi se podzemni grad sa 5.500 skloništa, dovoljno da smesti skoro milion ljudi u slučaju nuklearnog udara ili spoljnog napada“, navodi se u članku.
 
Prema rečima Juke-Peke Šroderusa, službenika resora za bezbednost, prostor podzemnog grada mogao bi se iznajmljivati za korišćenje tokom mirnodopskog vremena.

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„Gradske vlasti su izgradile skloništa za hitne slučajeve, ali su ih potom izdale u zakup. Dobro je što se koriste, tako da znamo da sve funkcioniše“, rekao je.
 
Šroderus je izjavio da se u skloništima nalaze olimpijski bazeni sa vodenim toboganima, saune, karting staze, skejt parkovi, crkve i centri za streličarstvo.

Rusija je poslednjih godina više puta izrazila zabrinutost zbog neviđenih aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa jača svoje snage i to naziva „obuzdavanjem agresije“.

Kremlj je napomenuo da Moskva ne predstavlja pretnju nikome, ali neće ignorisati akcije koje su potencijalno opasne po njene interese.