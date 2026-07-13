Saopštenje prenosimo u celosti:

"Povodom najavljenog štrajka upozorenja od strane jednog dela zaposlenih, koji pripadaju jednoj od dve Sindikalne organizacije Instituta, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, želi da obavesti javnost, poslovne partnere i zaposlene o stvarnom stanju stvari kako bi se sprečilo dovođenje u zabludu.

Pre svega, želimo da naglasimo da osnovna funkcija Instituta – naučni rad – funkcioniše u punom obimu i bez ikakvih zastoja. Sindikat naučnih radnika Instituta se jasno ograđuje od najavljenog štrajka i ne učestvuje u aktivnostima koje sprovodi samo manja grupa radnika.

Postupci ove grupe usmereni su na ostvarivanje partikularnih ciljeva predsednika sindikata, čime se direktno otežava poslovanje Instituta neposredno pred ključnu prodajnu sezonu ozimih biljnih vrsta, koja je izuzetno važan izvor tekućih prihoda naše ustanove.

Tačno je da isplata poslednje zarade kasni nekoliko dana u odnosu na interne rokove. Međutim, važno je istaći da se plate isplaćuju redovno i da je trenutno zakašnjenje od 6 dana posledica objektivnih geopolitičkih okolnosti, a ne "urušavanja poslovanja" kako se zlonamerno insinuira.

Geopolitička situacija u svetu u najvećoj meri je uticala na smanjenje i privremeno stopiranje izvoza semena visokih kategorija na istočna tržišta od strane zemalja uvoznika, što inače čini veliki deo naših prihoda. Sistem se prilagođava ovim izazovima i sve operativne aktivnosti funkcionišu normalno.

Ne postoji nikakav "zlonamerni plan" da se Institut uništi. Naprotiv, rukovodstvo preduzima sve mere kako bi se održala stabilnost proizvodnje i ispunile sve obaveze.

Ovakvim ishitrenim apelima i privlačenjem pažnje, manji deo radnika direktno nanosi štetu sopstvenoj kući, šireći paniku među zaposlenima i poslovnim partnerima u trenutku kada nam je jedinstvo najpotrebnije.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo će nastaviti da nesmetano ispunjava svoju misiju od nacionalnog značaja, štiteći interese svih zaposlenih i poljoprivrede Republike Srbije.

Na kraju, smatramo da je važno informisati javnost o ozbiljnom sukobu interesa u kojem se nalazi predsednik ovog sindikata. Sa jedne strane, on se deklarativno "brine" o radnicima Instituta, dok sa druge strane, kao predsednik Konzorcijuma velikog gazdinstva, prevashodno štiti svoje lične interese, dovodeći funkciju sindikalnog vođe u direktnu suprotnost sa interesima Instituta", navodi se u saopštenju Uprave Instituta.