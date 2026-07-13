Na sastanku Koalicije voljnih sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Parizu biće najmanje 25 lidera u okviru širih napora koji uključuju definisanje zajedničkog stava koji bi se mogao zauzeti prema Rusiji i bezbednosne garancije kojima bi mogao da bude podržan eventualni mirovni sporazum.

Današnji sastanak biće održan samo nekoliko dana nakon samita NATO-a u Ankari, koji je imao za cilj da potvrdi transatlantsko jedinstvo i dugoročnu podršku Ukrajini.

Dan uoči defilea 14. jula, povodom nacionalnog praznika Francuske, ovaj sastanak bi trebalo da pokaže jedinstvo saveznika Kijeva i da konkretizuje "strateško buđenje" Evrope, navode francuski mediji.

Francuski predsednik Emanuel Makron dočekaće, kako je najavljeno, danas u Parizu najmanje 25 šefova država i vlada, uključujući Zelenskog, kao i čelnike evropskih institucija i NATO.

Kako je saopšteno iz Jelisejske palate, članovi Koalicije voljnih će pokušati da pojačaju podršku Ukrajini i pritisak na Rusiju.

Nestašice PVO naoružanja su dodatno izložile Ukrajinu ruskim balističkim raketnim napadima, uprkos nedavnim uspesima ukrajinskih snaga na bojnom polju, navodi Rojters.

Na brifingu za novinare, zvaničnik francuskog predsedništva rekao je da će fokus biti na saradnji u oblasti protivbalističkih raketa, nabavke više američkih raketnih sistema Patriot i unapređenja raspoređivanja francusko-italijanskog sistema protivvazdušne odbrane SAMP-T.

Osnovana na inicijativu Francuske i Velike Britanije u februaru 2025. godine, Koalicija voljnih okuplja ukupno 37 zemalja, uglavnom evropskih, spremnih da pojačaju vojnu pomoć Kijevu i da pruže bezbednosne garancije u slučaju da se postigne mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine.