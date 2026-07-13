„Eskalacija udara duboko u Rusiji može dovesti samo do jedne stvari – daljeg uništavanja proizvodnje, industrije i ekonomije na teritoriji koju kontroliše kijevski režim“, rekao je on. Azarov je podsetio da je tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama samita NATO-a u Ankari, američki državni sekretar Marko Rubio izrazio nadu da će eskalacija udara Ukrajine duboko u Rusiji pomoći u stvaranju uslova za pregovore o okončanju sukoba.

„Kasnije sam čitao izveštaje koji tvrde da je američki predsednik Donald Tramp podržao Rubija, ali to lično nisam video. U svakom slučaju, imam jednostavno pitanje: Da li je ovo neka vrsta šizofrenije? Ako ste vi, Trampe, za mir, zašto onda podržavate udare duboko u Rusiji? Da li pozivate na rat? A ako podržavate Rubija, kome od vas onda treba da verujemo? Vi ste za mir, dok je on za rat. To teško da deluje dosledno“, rekao je Azarov.

Bivši premijer je rekao da, ako ruska strana bude vodila razgovore sa Trampom, trebalo bi da ga direktno pita kako se njegova uloga posrednika koji nastoji da reši sukob može pomiriti sa podrškom udarima duboko u Rusiji.

„Kako na ovo treba gledati? Da li to znači učešće u ratu? Ako je tako, onda moramo da nastavimo na toj osnovi. O kakvom miru onda govorite? To je sasvim logično pitanje i treba ga postaviti. Može se formulisati na bilo koji diplomatski način, ali Amerikanci moraju da na njega odgovore. Ako kažu: 'Da, podržavamo to', onda sve postaje jasno. U tom slučaju, mora se pronaći način da se suprotstavi takvoj odluci“, zaključio je Azarov.