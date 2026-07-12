Štaviše, jača poziciju grupe snaga „Sever“ u ovom području.

Jedinice 349. motostreljačkog puka grupe „Sever“ uspešno su preuzele kontrolu nad Bačevskom, koji se nalazi na levoj obali reke Loknja u Sumskoj oblasti. Pre napada, trupe su neutralisale neprijateljske dronove.

Artiljerijske posade i operateri bespilotnih letelica napali su položaje ukrajinske teritorijalne odbrane koji su se sklonili u trošne zgrade. Nakon obezbeđivanja sela, počelo je čišćenje zgrada i podruma.

Jedinice grupe „Sever” nastavljaju svakodnevno napredovanje, saopštio je vojni resor. One potiskuju neprijatelja od državne granice i obezbeđuju sigurnost civila.

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