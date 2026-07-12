-Sela liče na švajcarska i austrijska sela. Izgledala su kao sirotinjska, ali kada im napraviš dobar put, izgledaju tri puta lepše - rekao je predsednik.

-Vraćaju se i u Gradište, na Golubac, na istok Srbije. Kada prosečna plata pređe 1.000 evra, onda krenu da se vraćaju. U Loznici je sada prosečna plata 850 evra. Ne mislim da je ikada više urađeno za Loznicu, nego što je u poslednjih 10 godina - istakao je Vučić.

Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke. Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece. Porodica Todorović se bavi stočarstvom i voćarstvom. Nakon posete porodici Todorović, Vučić će razgovarati sa meštanima Jadranske Lešnice.