Rusija je otvorena za dijalog sa NATO, pod uslovom da se poštuje princip nedeljivosti bezbednosti, izjavio je direktor Odeljenja za evropske poslove u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije Vladislav Maslenikov.

"Više puta smo izjavili da ne nameravamo da napadamo saveznike NATO i da smo otvoreni za dijalog, pod uslovom da je on zasnovan na našim interesima i fundamentalnim principima međunarodne bezbednosti, od kojih je najvažniji nedeljivost bezbednosti", rekao je Maslenikov za Sputnjik.

Kako kaže, zapadni savez je suštinski usmeren ka konfrontaciji i ostvarivanju svojih interesa silom.

Maslenikov je rekao i da sumnja da je blok spreman da sarađuje kako bi ojačao bezbednost i stabilnost.

"U stvarnosti, NATO ne može da postoji bez spoljnog neprijatelja, pa je stalno u potrazi za jednim", zaključio je Maslenikov.

Predsednik RF Vladimir Putin nazvao je tvrdnje o mogućem ruskom napadu na NATO ne samo besmislicom, već provokacijom. Naglasio je da Zapad koristi lažne tvrdnje o navodnoj ruskoj vojnoj pretnji kako bi opravdao svoju radikalnu militarizaciju.

BONUS VIDEO



