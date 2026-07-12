Broj poginulih u današnjim napadima ukrajinskih dronova na Energodar porastao je na četiri, saopštio je generalni direktor ruske državne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov, ocenivši da je to bio najkrvaviji dan za taj grad. Lihačov je naveo da su poginule dve žene i dva muškarca, dok su četiri osobe povređene, od kojih je jedna u teškom stanju, prenosi TASS.

Prema njegovim rečima, prvi napad se dogodio ujutru kada je dron pogodio autobusko stajalište na kojem su se nalazili civili koji su čekali prevoz.

"Ukrajinski operater borbenog drona odlučio je da nedeljno jutro započne napadom na grupu ljudi i usmerio je kvadkopter pravo pod krov autobuske stanice, što je pojačalo razornu snagu eksplozije", navodi se u saopštenju Rosatoma. Lihačov je dodao da se drugi napad dogodio oko 15.00 časova na ulazu u Energodar, kada je dron pogodio automobil marke "lada priora" u kojem su se nalazila trojica stanovnika grada - dva muškarca i jedna žena, koji su se vraćali kući.

Kako je naveo, svi su poginuli. Generalni direktor Rosatoma pozvao je Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da, kako je rekao, ispuni dogovor postignut pre dva dana na konsultacijama u Kalinjingradu i brže obaveštava međunarodnu javnost o incidentima i bezbednosnim rizicima u Energodaru i oko Zaporoške nuklearne elektrane.

Lihačov je, takođe, naveo da su u poslednja dva dana dronovi eksplodirali u blizini dečjeg odeljenja lokalne bolnice, da su zapaljene dve prodavnice hrane, kao i da su gađani komunalni objekti i civilna vozila.

Od 27. aprila, kada je, prema njegovim rečima, počela intenzivnija eskalacija sukoba u tom području, u Energodaru je poginulo 11 civila, dok je više desetina ljudi povređeno.