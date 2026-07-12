„Evropa je odlučila da će izdvojiti kolosalne sume novca tokom prilično dugog vremenskog perioda za podršku vojnim operacijama Kijeva, verovatno dok Ukrajina ne prestane da postoji“, ocenio je on za ruske medije.



Prema njegovim rečima, nakon Ukrajine, u ovaj „red“ će biti dodate i druge evropske zemlje, poput baltičkih zemalja, Poljske, Rumunije i drugih.

On je napomenuo da Zapad danas deluje u okviru sopstvene iskrivljene logike i da je spreman da iskrivi svaku informaciju u korist Ukrajine, kao i da pokuša da blokira bilo kakvu istragu o Kijevu.

Raste broj terorističkih napada Kijeva, stradaju deca

Mirošnik je takođe primetio da je broj terorističkih napada kijevskog režima na Rusiju povećan za približno 20 odsto od juna 2026. godine.



„Naravno, među onima koji su namerna meta su i deca. Zaključno sa ovim momentom, prema našim podacima, približno 1.600 dece je povređeno od februara 2022“, napomenuo je diplomata.



On je dodao da u proseku oko 43 osobe dnevno budu povređene u napadima ukrajinskih snaga, od kojih oko 6-7 pogine.