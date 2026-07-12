Francuski predsednik Emanuel Makron je u nedelju pozvao na stalnu budnost zbog ponovnog pojave antisemitizma u Francuskoj i pozvao da se imena Pravednika među narodima postave na svim mestima gde su štitili Jevreje od nacističkog varvarstva.

„S obzirom na to da se suočavamo sa povratkom gnusnog antisemitizma, budnost je naša dužnost u svakom trenutku“, rekao je Makron, koji je predsedavao prvim nacionalnim danom sećanja na oslobađajuću presudu kapetanu Alfredu Drajfusu u Parizu, 120 godina nakon odluke kasacionog suda.

Francuski oficir kapetan Alfred Drajfus, koji je 1894. godine osuđen "za veleizdaju i odavanje vojnih tajni Nemačkom carstvu (Rajhu)" na osnovu izmišljenih dokaza i lažnog i antisemitskog suđenja, poznatog kao Drajfusova afera, poslat je u kaznenu koloniju na Đavoljem ostrvu u Francuskoj Gvajani i osuđen na doživotni zatvor krajem 19. veka, kada je Francuska doživljavala klimu dubokog antisemitizma.

Pušten je na slobodu nakon duge borbe političara, pisaca i intelektualaca da se prizna njegova nevinost.

U kontekstu ponovnog porasta antisemitizma u Francuskoj, „sada je vreme da se imena Pravednika među narodima, ljudi koji su spasili Jevreje od nacističkog varvarstva, ugraviraju na svaku kuću, svaku zgradu, svako mesto gde su Jevreji bili sklonjeni, smešteni i spašeni“, rekao je Makron pred kasacionim sudom, pozivajući „sve opštine u Francuskoj da učine isto“.

„Znamo da stari demoni antisemitizma nikada nisu potpuno nestali iz naše zemlje“, dodao je. Neposredno pre njega, Šarl Drajfus (99), unuk kapetana Drajfusa, sa tugom je primetio ponovni porast antisemitizma.

Statua koja prikazuje Drajfusa u dvorištu Vojne škole (École Militaire) 5. januara 1895. godine, sa slomljenim mačem, ali i dalje u mirnom stavu, sada stoji na trgu ispred Kasacionog suda.

„Postavljanje statue na mesto gde je pravda sprovedena je veoma simbolično“, rekao je Šarl Drajfus, koji se dugo borio da pronađe odgovarajuću lokaciju za statuu.