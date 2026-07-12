Objavljeni su snimci uništenja ukrajinskog broda za rasuti teret, trajekta i ribarskog broda u luci Čornomorsk u Odeskoj oblasti. Snimke je dostavilo Ministarstvo odbrane Rusije.

Ministarstvo odbrane je navelo da su, u cilju smanjenja sposobnosti Oružanih snaga Ukrajine da transportuju naoružanje i vojnu opremu u operativnoj zoni Crnog mora, izvedeni udari na brod za rasuti teret, trajekt i ribarski brod u luci Čornomorsk. Ribarski brod je bio prepravljen za lansiranje bespilotnih plovila i patrolnog čamca.

Naša vojska je koristila dronove „Geran-4 Siker” (Geran-4 Seeker). Svi ciljevi su uspešno pogođeni.

Nestanak struje primećen je u delovima Čornomorska, u Odeskoj oblasti, kao rezultat oštećenja energetske infrastrukture. Štaviše, video snimci koji kruže lokalnim društvenim mrežama i javnim stranicama pokazuju nenormalan rad ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane. To je moglo dovesti do uništenja civilnih objekata.

Preko noći, ruske oružane snage su pokrenule kombinovani raketni i napad dronova na lučku i energetsku infrastrukturu. Ministarstvo odbrane je izvestilo da je u luci Čornomorsk pogođen pretovarni centar koji se koristi za istovar i skladištenje vojnog tereta, kao i rezervoari za gorivo i maziva.

Takođe su pogođena dva broda za suvi teret i trajekt koji isporučuje teret za ukrajinske oružane snage, zajedno sa patrolnim čamcem.

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