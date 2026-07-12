Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u nedelju da je predložio smenu premijerke Julije Sviridenko.

„Zahvalan sam Juliji na njenom jasnom, doslednom i efikasnom radu na mestu premijerke, na godinama plodonosne službe u timu Ukrajine, i ponudio sam joj priliku da preuzme vođenje nove i važne oblasti odnosa sa ključnim partnerom“, napisao je Zelenski na mreži X.

„Očekujem da ćemo zajedno sa poslanicima parlamenta napraviti odgovarajuće promene u vladi Ukrajine“, dodao je.

Zelenski je rekao da su promene u vladi potrebne kako bi se „osigurala implementacija ažurirane političke strategije“, ali nije pružio dalje detalje.

Sviridenko je imenovana za premijerku u julu 2025. godine.

Zelenski nije precizirao novu ulogu Sviridenko niti imenovao njenog naslednika, ali je dodao da će biti i promena na čelu bezbednosnih službi.

Opozicioni poslanik Jaroslav Železnjak rekao je da će Sviridenko verovatno preuzeti ulogu ambasadorke u Sjedinjenim Državama.

„To znači da će ona napustiti mesto premijerke, a cela vlada će biti restrukturirana“, rekao je Železnjak na platformi za razmenu poruka Telegram.

Prema ukrajinskom zakonu, ostavku premijerke mora da potvrdi parlament, a to podrazumeva ostavku cele vlade.

Poslanici kažu da bi neki od mogućih naslednika Julije Sviridenko mogli da uključuju ministra energetike i njenog prethodnika Denisa Šmigalja, ministra odbrane Mihaila Fedorova i Sergeja Koreckog, šefa državne energetske kompanije Naftogas, prenose hrvarski portali.

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