Đina Džinović ponovo je privukla pažnju svojih pratilaca na Instagramu objavom koja je izazvala brojne pozitivne reakcije. Mlada influenserka podelila je fotografiju sa majkom Melinom, a zajednički kadar mnoge je oduševio.

Na fotografiji majka i ćerka drže se za ruke i uživaju u trenucima provedenim zajedno tokom putovanja. Modno usklađene i vidno raspoložene, Melina i Đina zablistale su u elegantnim letnjim kombinacijama, dok osmesi na njihovim licima jasno pokazuju koliko uživaju u zajedničkom vremenu.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj lajkova i komentara, a pratioci nisu krili oduševljenje prizorom koji odiše bliskošću i toplinom. Njihov odnos još jednom je pokazao da, uprkos brojnim životnim promenama, majka i ćerka neguju snažnu povezanost i koriste svaku priliku da budu zajedno.

Podsetimo, nakon razvoda od Harisa Džinovića, Melina je započela novo životno poglavlje i udala se za britanskog milijardera Džefrija Pola Arnolda. Njihovo venčanje održano je u Monaku.

U jednom periodu, zbog Đinine bliskosti sa majkom, odnos između nje i Harisa Džinovića bio je narušen. Pevač je tada otvoreno govorio da je komunikacija sa ćerkom otežana, ali su, prema njegovim kasnijim izjavama, uspeli da prevaziđu nesuglasice i obnove odnos.

Posebnu pažnju javnosti izazvala je i vest da se Đina nedavno vratila u porodični dom na Senjaku i trenutno boravi u Beogradu, nakon perioda provedenog u Barseloni, gde studira.

Govoreći o porodici, Haris Džinović je istakao da mu je najvažnije da zaštiti decu od medijskih pritisaka i javnih spekulacija.

– Mislim da decu treba ostaviti po strani. Zašto bi deca bila upletena u afere ili nešto što njima uopšte ne pripada? – rekao je pevač.

Dodao je da smatra kako mladi treba da imaju priliku da odrastaju bez tereta javnih priča i medijske pažnje.

– Treba ih pustiti da normalno i zrelo odrastaju, bez opterećenja stvarima koje ih se ne tiču – izjavio je Haris Džinović za Net.hr.

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