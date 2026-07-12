Fotografija mladunčeta morskog lava koje se razigrano valja po pesku tokom sunčanog dana na plaži obradovala je mnoge korisnike društvenih mreža..

Dok je on veselo skakao i istraživao okolinu, njegova majka je sve vreme bila blizu njega, a ostali članovi grupe su se takođe odmarali na plaži. Video malpg morskog lava koji uživa na pesku postao je viralaNeki odrasli morski lavovi su ležali na pesku i dremali, stvarajući scenu koja je mnogima izmamila osmeh.

Video je ubrzo postao viralan i skupio je brojne pozitivne komentare.

„Obožavam ovog otmenog morskog lava kako se odmara“, našalio se jedan korisnik, dok je drugi napisao: „Tako su slatki kada se svi sklupčaju zajedno.“ Jedan komentar je duhovito opisao mladunče rekavši: „Kao da govori: 'Mama, more me vuče'“, dok je drugi jednostavno zaključio: „O, bože, tako slatko!“

Morski lavovi uglavnom naseljavaju obale i ostrva Tihog okeana i deo svog života provode u moru, a deo na kopnu, zbog čega se često mogu videti kako se odmaraju na plažama.

Većina ljudi nema priliku da ih sretne u divljini, tako da ovakav snimak pruža redak uvid u njihovo prirodno ponašanje i porodični život, piše Yahoo.