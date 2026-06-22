Ruska protivvazdušna odbrana bila je aktivirana dok su ukrajinski dronovi u masovnom napadu ciljali termoelektranu Tavrijska, objavio je proukrajinski Telegram kanal „Krimski vetar“ (Crimean Wind).

Eksplozije su takođe prijavljene u delovima Donjecke i Zaporoške oblasti koji su pod ruskom kontrolom, navodi proukrajinski Telegram kanal Exilenova Plus.

Prema istom izvoru, veliki požar izbio je u Berdjansku u Zaporoškoj oblasti.

U međuvremenu, protivvazdušna odbrana raspoređena je kod Moskovske rafinerije nafte, dok su očevici prijavili presretanje dronova i na drugim lokacijama u Moskovskoj oblasti, prenosi Exilenova Plus.

Za sada nije poznato da li su ukrajinski projektili ili dronovi tokom noćnog napada uspešno pogodili svoje ciljeve, piše Kijev Independent.

Oboreno 59 dronova, aerodromi privremeno zatvoreni

Snage protivvazdušne odbrane oborile su 59 bespilotnih letelica koje su se kretale ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin na svom kanalu na platformi "Maks".

Na mestima pada ostataka dronova angažovane su hitne službe. U aerodromima Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski privremeno su bila uvedena ograničenja za letove.

Ukrajinske snage su tokom noći 18. juna izvele napad na Moskovsku rafineriju nafte u gradskom okrugu Kapotnja, što je, prema navodima ruskih vlasti, predstavljalo najveći napad na rusku prestonicu od početka rata punih razmera.

Napadi dronovima dolaze u trenutku kada Ukrajina intenzivira kampanju udara na rusku naftnu infrastrukturu, što je doprinelo nestašicama goriva i ograničenjima u prodaji benzina širom Rusije i na teritorijama pod ruskom okupacijom.

Benzinskim pumpama na Krimu naloženo je da od 21. juna potpuno obustave prodaju goriva civilima, dok Ukrajina pojačava napade dronovima na energetsku infrastrukturu širom poluostrva.