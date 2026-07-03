Prema njegovim rečima, napad je izveden dronom, a među povređenima ima osoba sa različitim stepenom povreda koje se i dalje zbrinjavaju u bolnicama.

"Ovo je udar na život civila, na ljude koji su došli da kupe hranu. Odgovornost za ovu tragediju leži na onima koji namerno ciljaju civilne ciljeve", rekao je Balicki, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako je naveo, centralna okružna bolnica u Tokmaku otvorila je dodatne operacione sale, dok je formiran krizni štab za pružanje medicinske i psihološke pomoći.

Portparolka ruskog Istražnog komiteta Svetlana Petrenko saopštila je da je pokrenut krivični postupak u vezi sa terorističkim napadom nakon ukrajinskog napada na grad Tokmak.

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