Nakon što se oglasila iz bolničkog kreveta pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, ponovo je izazvala zabrinutost među svojim pratiocima.

Uz fotografiju iz bolnice ona je objavila i jednu emotivnu poruku koja je dodatno skrenula pažnju javnosti.

Tačan razlog njene hospitalizacije trenutno ostaje nepoznat, budući da se Mahrina nije dodatno oglašavala o svom zdravstvenom stanju. Uprkos tome, njeni fanovi su odmah odreagovali, obasipajući je brojnim komentarima, privatnim porukama podrške i željama za brz oporavak.

- Kad god postane glasno previše ili naporno, seti se da imaš svoj mir i nekog ko misli na svaku sitnicu koja ti treba. Neka ti ovo ulepša dan. Tu sam korak iza tebe… - stoji u poruci koju je Mahrina podelila.

Ugrađen joj stent

Podsetimo, Marina Cvetković (29) je u maju ove godine hitno je operisana u Beogradu nakon što joj je pozlilo na odmoru. Njoj su lekari ugradili stent u bubreg

Naime, odmor na Kipru Mahrini su prekinuli nesnosni bolovi u leđima i visoka temperatura, zbog čega je odmah zatražila medicinsku pomoć.

Lekari na Kipru su tada odmah shvatili da je pevačici zbog kamena u bubregu neophodna hitna operacija zbog čega se pod analgeticima vratila u Srbiju.

Pevačica je tada operisana u KBC "Zvezdara" i uspešno se oporavila od intervencije.

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