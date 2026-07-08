Miris pržene ribe, crnog luka ili kupusa često ostaje u kuhinji satima, pa čak i danima nakon kuvanja. Iako provetravanje, aspirator i osveživači vazduha mogu pomoći, neki mirisi se lako uvuku u zavese, nameštaj i kuhinjski tekstil.

Ipak, rešenje za ovaj problem možda već imate u kuhinjskom ormariću. Reč je o običnoj mlevenoj kafi, koja osim za pripremu napitka može imati i veoma korisnu ulogu u domaćinstvu.

Zašto kafa upija neprijatne mirise?

Tajna se krije u strukturi mlevene kafe. Njena porozna površina može da upija određene čestice iz vazduha koje su odgovorne za neprijatne mirise.

Za razliku od mnogih osveživača koji samo prekrivaju neprijatan miris jačom aromom, kafa može pomoći da se mirisi postepeno smanje i da prostor deluje svežije.

Kako koristiti kafu za osvežavanje kuhinje?

Primena je veoma jednostavna.

Dovoljno je da:

sipate jednu do dve kašike mlevene kafe u malu činiju ili tanjirić,

ostavite posudu otvorenu na kuhinjskoj površini,

pustite da kafa odstoji nekoliko sati.

Nije potrebno dodavati vodu, mešati je sa drugim sastojcima ili je zagrevati. Nakon određenog vremena neprijatni mirisi od kuvanja trebalo bi da budu znatno slabiji.

Može pomoći i u frižideru i ormarićima

Ovaj trik nije koristan samo za kuhinjski vazduh.

Mlevena kafa može se koristiti i u:

frižideru,

kuhinjskim ormarićima,

ostavi,

manjim zatvorenim prostorima.

U takvim prostorima, gde se mirisi hrane često zadržavaju, kafa može pomoći da se neprijatne arome ublaže.

Ne mora biti kvalitetna kafa

Za ovu namenu nije potrebno koristiti skupu ili sveže mlevenu kafu. Može poslužiti i ona koja vam se nije dopala za piće ili ona koja je duže stajala u kuhinji.

Na taj način proizvod koji biste možda bacili dobija novu svrhu i može postati praktičan saveznik u održavanju doma.

Jednostavno rešenje za svakodnevne probleme

Mlevena kafa neće potpuno ukloniti veoma jake mirise koji su se već uvukli u tkanine ili nameštaj, ali može značajno doprineti prijatnijem mirisu prostorije, posebno nakon pripreme hrane intenzivne arome.

Ponekad najjednostavniji trikovi iz domaćinstva mogu biti i najkorisniji – a za ovaj vam je potrebno samo nekoliko kašika kafe koju već imate kod kuće.

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