Na fotografijama i snimcima objavljenim na društvenim mrežama navodno se vide plamen i požar u fabrici Energomash Belgorod, jednom od ključnih proizvođača opreme za ruski energetski sektor. Fabrika proizvodi opremu za elektrane, kao i za naftnu i gasnu industriju Rusije, među ostalim proizvodima.

Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena u napadu, dok se iznad grada mogao videti gust dim koji se dizao nakon navodnog udara.

Kijev indipendent navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode. Ukrajinska vojska se za sada nije oglasila povodom prijavljenog napada.

Iako nije poznato koje je naoružanje korišćeno u navodnom napadu, Kijev se u velikoj meri oslanja na bespilotne letelice domaće proizvodnje za izvođenje udara na rusku infrastrukturu.

Tokom poslednjih nekoliko meseci Ukrajina je intenzivirala napade na energetska postrojenja na Krimu, kao i na drugim teritorijama pod ruskom kontrolom, nastojeći da izoluje poluostrvo od kopnenog dela Rusije i prekine ključne vojne rute za snabdevanje.

Snage za bespilotne sisteme Ukrajine saopštile su da su tokom 48-časovne operacije, izvedene 1. i 2. jula, pogodile 12 elektroenergetskih trafostanica i jednu gasnu distributivnu stanicu na teritorijama koje su pod ruskom kontrolom.

Grad Belgorod često je meta ukrajinskih napada zbog svoje blizine liniji fronta. Nalazi se na oko 70 kilometara od ukrajinskog grada Harkova.

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