Omekšivač za veš većina ljudi koristi samo kako bi odeća bila mekša i prijatnijeg mirisa. Međutim, ljubitelji čišćenja na društvenim mrežama tvrde da ovaj proizvod može imati mnogo više namena u domaćinstvu.

Od sjajne sudopere do mirisnih radijatora, brojni trikovi sa TikToka i Instagrama privukli su pažnju korisnika koji traže jednostavna rešenja za održavanje doma.

Ipak, važno je napomenuti da omekšivač nije univerzalno sredstvo za čišćenje i nije namenjen svim površinama. Pre upotrebe treba proveriti da li je određeni materijal pogodan za ovakvu primenu.

Sudopera može da zablista uz omekšivač

Jedan od popularnih trikova koji je pokazala britanska influenserka gospođa Hinč jeste korišćenje omekšivača za osvežavanje i čišćenje sudopere.

Prema njenom savetu, sudopera se prvo zatvori, zatim se dodaju dva čepa omekšivača i sve se prelije vrućom vodom. Nakon toga, površina se ispere i prebriše.

Rezultat bi trebalo da bude prijatan miris i sjajniji izgled sudopere.

Pomoć kod čišćenja prašnjavih radijatora

Jedna korisnica TikToka pokazala je kako koristi mešavinu tople vode, sunđera i omekšivača za čišćenje starih i prašnjavih radijatora.

Kako tvrdi, nakon tretmana radijatori izgledaju čistije, a prostorija duže zadržava prijatan miris.

Može li da smanji nakupljanje prašine?

Korisnica poznata kao "Clean Queen" podelila je trik za brisanje lajsni i površina na kojima se brzo skuplja prašina.

Njen savet je da se mala količina omekšivača nanese na krpu i njome prebrišu određene površine. Prema njenim tvrdnjama, glatka površina nakon toga može sporije privlačiti novu prašinu.

Osvežavanje kupatila

Još jedan popularan savet sa društvenih mreža jeste korišćenje omekšivača za stvaranje prijatnog mirisa u kupatilu.

Neki korisnici ga dodaju u vodu za čišćenje kupatila, dok drugi tvrde da ga koriste u vodokotliću kako bi se miris širio prilikom ispiranja.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da se u vodokotlić ne bi trebalo dodavati proizvode koji nisu predviđeni za tu namenu, jer mogu oštetiti mehanizam ili uticati na gumene delove.

Čišćenje ulaznih vrata

Neke korisnice društvenih mreža koriste mešavinu tople vode i male količine omekšivača za brisanje ulaznih vrata.

Ideja je jednostavna – površina se očisti, a u domu ostaje prijatan miris. Ipak, pre upotrebe na drvenim ili osetljivim površinama preporučuje se testiranje na manje vidljivom delu.

Osvežavanje i pranje tepiha

Ljubitelji čišćenja tvrde da omekšivač može pomoći i kod osvežavanja manjih tepiha, posebno onih u hodniku ili kupatilu.

Jedan od popularnih saveta jeste potapanje tepiha u vodi uz dodatak sredstva za pranje, a zatim dodavanje male količine omekšivača pre ispiranja.

Ipak, kod većih ili skupocenih tepiha bolje je koristiti proizvode namenjene upravo za njihovo održavanje, jer omekšivač može ostaviti tragove ili promeniti strukturu nekih materijala.

Trendovi sa mreža nisu uvek najbolji savet

Iako mnogi kućni trikovi sa društvenih mreža deluju jednostavno i efikasno, nisu svi bez rizika. Omekšivač je prvenstveno namenjen tekstilu i pri korišćenju na drugim površinama treba biti oprezan.

Najsigurnije je koristiti ga samo u malim količinama, izbegavati kontakt sa površinama koje dolaze u dodir sa hranom i uvek proveriti preporuke proizvođača.