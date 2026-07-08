Rusija je postavila zaštitne kaveze protiv dronova na podmornice u jednoj od svojih glavnih baza na Crnom moru, u očiglednom pokušaju da ih zaštiti od ukrajinskih udara duboko iza linije fronta, navodi se u novoj proceni zapadnih obaveštajnih službi.

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da analiza satelitskih snimaka iz juna pokazuje zaštitne konstrukcije protiv dronova postavljene preko komandnih tornjeva tri podmornice klase Kilo u pomorskoj bazi Novorosijsk.

Britanska strana navodi da je "gotovo izvesno" da će i četvrta podmornica u toj bazi dobiti istu vrstu zaštitne opreme. Satelitski snimak koji je objavilo Ministarstvo odbrane prikazuje dve podmornice opremljene ovim zaštitnim kavezima, prenosi Business Insider.

U redovnom obaveštajnom izveštaju o ruskoj invaziji na Ukrajinu, britansko Ministarstvo odbrane navelo je da se ove aktivnosti "gotovo sigurno sprovode kao preventivna mera kao odgovor na sve veću sposobnost Ukrajine da dronovima pogađa ciljeve koji se nalaze daleko iza linije fronta".

Rusko Ministarstvo odbrane i Ambasada Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar povodom britanske procene.

Novorosijsk je postao glavno uporište ruske Crnomorske flote nakon što je intenzivna ukrajinska kampanja udara u ranijoj fazi rata primorala Moskvu da povuče ratne brodove i drugu vojnu opremu iz dugogodišnje baze u Sevastopolju, na okupiranom poluostrvu Krim.

Ukrajina je izvela više napada na bazu u Novorosijsku koristeći bespilotne sisteme, posebno eksplozivne besposadne čamce. Rusija je pokušala da zaštiti pomorsku bazu postavljanjem fizičkih prepreka u vodi.

Postavljanje zaštitnih kaveza protiv dronova predstavlja dodatni pokušaj zaštite podmornica, iako su oni prvenstveno namenjeni odbrani od pretnji iz vazduha.

Kavezni oklop predstavlja uobičajenu zaštitnu meru na ratištu i često se koristi za dodatnu zaštitu tenkova i oklopnih vozila od malih bespilotnih letelica ili gelera. Međutim, njegova primena na plovilima, naročito na podmornicama, veoma je neuobičajena.

Zaštitne mreže protiv dronova takođe se koriste za obezbeđivanje infrastrukture, poput ključnih puteva za snabdevanje u blizini linije fronta u Ukrajini, kao i energetskih postrojenja i objekata za proizvodnju naoružanja u Rusiji.

Britanska procena kaveza na podmornicama u Novorosijsku dolazi u trenutku kada je Ukrajina pojačala svoje napade raketama dugog dometa i bespilotnim letelicama unutar Rusije.

Kampanja, koju ukrajinski zvaničnici često nazivaju "sankcijama dugog dometa", prvenstveno je usmerena na ruske energetske objekte. Kijev je u utorak saopštio da je u junu izveo više od desetak takvih napada.