-Ako neko misli da neko drugi treba da se skoni zato što je neko drugi tako rekao, to je onda narušavanje osnovnih principa demokratije, kaže Jovanović.

Ćuta poručuje blokaderima da niko nema pravo bilo kome da određuje da li će izaći na izbore ili ne.

-Nije normalno da neko traži podršku a neće da se predstavi, da kaže ko je, to nije normalno. To ne postoji ni u životu, a kamoli u politici, kaže Jovanović.

"Ljudi koji traže podršku se i dalje kriju", nastavlja Ćuta.

-Ako želiš da se boriš protiv ovog režima, morađ da staneš na crtu imenom i prezimenom. Ne mogu da podržim nekoga ko neće da razgovara, ko traži od nas da se samo sklonimo. To se neće desiti.

Takođe, Ćuta je potvrdio da će se naći u nekoj koaliciji, ukoliko ne dođe do dogovora sa takozvanom studentskom listom.