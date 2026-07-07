- Podvrgavajući se disciplini NATO-a i EU i stavljajući svoju teritoriju na raspolaganje za neprijateljske akcije protiv Rusije u kontekstu ukrajinskog sukoba, baltičke države se igraju vatrom. One to dobro znaju - rekao je diplomata za Sputnjik.

Dan ranije, on je upozorio da Moskva pažljivo beleži donošenje odluka u vezi sa provokacijama protiv civila, lansiranjem dronova protiv ruskih objekata, kao i njihovim lokacijama proizvodnje i finalne montaže, bez obzira na jurisdikciju.

Sredinom maja, Spoljna obaveštajna služba izvestila je da ukrajinske Oružane snage pripremaju novu seriju udara na pozadinske oblasti. Kijev planira da ih sprovede iz baltičkih država kako bi smanjio vreme leta.

Neprijateljski dronovi su počeli redovno da doleću na teritoriju Litvanije, Letonije i Estonije.

Međutim, ove zemlje tvrde da nisu ovlastile Ukrajinu da koristi njihov vazdušni prostor za napade na Rusiju. Moskva je odgovorila izdavanjem posebnog upozorenja.

BONUS VIDEO