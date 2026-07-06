Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da ne zna šta bi moglo da natera ruskog predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto sa Ukrajinom, navodeći da je "teško ući u njegovu glavu".

"Kada je reč o mirovnom procesu, za tango je potrebno dvoje. (Predsednik Ukrajine) Volodimir Zelenski je spreman da sedne sa Putinom u bilo kom formatu kako bi se okončao ovaj užasan rat, ali Putin za sada to odbija", rekao je Rute na konferenciji za novinare uoči NATO samita u Ankari.

On je, kako piše briselski Politiko, istakao da Ukrajina nastavlja da trpi teške napade, dok istovremeno ostvaruje vojne uspehe na terenu i sve češće gađa ciljeve duboko na teritoriji Rusije.

"Putin je spreman da žrtvuje i do 35.000 svojih ljudi, što je suludo na bojnom polju", rekao je Rute, apelujući i na ruske građane da dobro razmisle pre nego što se priključe vojsci.

U najnovijem napadu na Kijev, koji se dogodio uoči samita NATO, poginulo je najmanje 22 ljudi, a više od 90 je povređeno. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski naveo je da zbog nedostatka presretača PAC-3 Ukrajina nije uspela da obori nijednu od 20 balističkih raketa.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da Rusija preferira diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini i izrazio nadu da će tim predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa uskoro obnoviti napore u pravcu mirovnih pregovora.

Zelenski bi, prema navodima zvaničnika upućenog u razgovore, trebalo da se na marginama NATO samita sastane sa Trampom, kako bi razgovarali o isporukama sistema protivvazdušne odbrane i narednim koracima za pokretanje pregovora sa Moskvom.

Tramp je ranije danas izjavio i da veruje da je kraj sukoba bliži nego što se misli, navodeći da i Putin i Zelenski žele da rat bude okončan, ali da su razgovori i dalje u toku.