Na teritoriji Kijeva proglašena je vazdušna opasnost, pokazuju podaci onlajn mape ukrajinskog Ministarstva digitalne transformacije.

Prema podacima servisa, sirene su uključene u 22.59 po lokalnom vremenu.

U noći između nedelje i ponedeljka ruske snage izvele su masovan napad na objekte energetske i vojne industrije u Kijevu i Kijevskoj oblasti, saopštila je ruska strana.

Kako je ranije saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, objekti gasnog i energetskog sistema gađaju se sa ciljem smanjenja vojno-ekonomskog potencijala protivnika.

Sa druge strane, Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, javlja da je broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 16, dok je 56 ljudi povređeno.

Kako se navodi saopštenju, spasilački timovi pronašli su još jedno telo ispod ruševina stambene zgrade u Darničkom okrugu, čime je potvrđen novi bilans žrtava, prenosi Ukrinform.

Operacije potrage i raščišćavanja terena i dalje su u toku, a vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao dodatno da se menja kako se radovi nastavljaju.

U Kijevu će sutra biti dan žalosti u znak sećanja na poginule u ruskom napadu tokom protekle noći, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

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