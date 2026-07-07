Na društvenim mrežama pojavio se video snimak jednog od dronova koji je pogodio najveću rusku rafineriju nafte, Omsk.

Kao što se može videti na snimku, dron se polako približava postrojenju, leti iznad njega neko vreme, a zatim se obrušava, nakon čega je došlo do snažne eksplozije.

Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su u ponedeljak rafineriju nafte u Omsku, što je prvi poznati napad na najveću rusku rafineriju nafte.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine i Snage za specijalne operacije (SSO) potvrdili su napad, rekavši da je rafinerija u Omsku poslednja od 11 najvećih ruskih rafinerija za proizvodnju benzina koju su uspešno ciljale ukrajinske snage.

Prema ukrajinskoj vojsci, ukrajinski dronovi pogodili su jedinicu za primarnu preradu sirove nafte ELOU-AVT-11, koja ima projektovani kapacitet od 8,4 miliona tona sirove nafte godišnje. SSO je, s druge strane, objavio da su dronovi preleteli oko 3.000 kilometara da bi stigli do svog odredišta.

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