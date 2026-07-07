Uveliko se priča kako u blokaderskom pokretu postoje pukotine, ali to odavno nisu pukotine nego rascepi duboki kao kanjon Tare.

To pokazuje i najnovije "čašćavanje" između Đorđa Đokića i Mateje Nikolića.

Njih dvojica su pokrenula međusobnu prozivku o tome koliko je ko od njih promenio stranaka i to je samo pokazalo kako su neozbiljni ljudi koji se okreću kako vetar duva i pristupaju raznim političkim organizacijama koje često imaju dijametralno suprotne stavove i programe samo ako to zadovoljava njihov interes.

Povrh svega ostaje činjenica da se prikazuju kao neki studenti i "mlade nade", a zapravo su "ispušene muštikle" koje su prelazile iz stranke u stranku kao narodna pesma sa kolena na koleno.