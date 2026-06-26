Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, dronovi su oboreni iznad više od deset regiona, uključujući Moskvu, Krim, Crno more i Azovsko more.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je presretnuto najmanje 47 dronova koji su leteli ka ruskoj prestonici.

„Stručnjaci hitnih službi rade na mestima gde su pali ostaci dronova“, napisao je Sobjanjin na Telegramu, dodajući da za sada nema izveštaja o žrtvama niti o većoj materijalnoj šteti.

Noćni napad doveo je do privremenih ograničenja vazdušnog saobraćaja na moskovskim aerodromima Domodedovo, Vnukovo i Šeremetjevo, gde su poletanja i sletanja bila dozvoljena samo uz posebna odobrenja.

Navodno pogođena velika hemijska fabrika

Ruski kanali za praćenje situacije izvestili su da je jedna od glavnih meta bila hemijska fabrika Azot u Novomoskovsku, u Tulskoj oblasti.

Stanovnici su prijavili da su satima slušali eksplozije i zujanje dronova. Na lokalnim društvenim mrežama pojavili su se navodi o jakom mirisu amonijaka i nestancima električne energije nakon napada.

Guverner Tulske oblasti Dmitrij Miljajev potvrdio je da je region bio izložen „masovnom“ napadu dronovima. Naveo je da je oštećena jedna privatna kuća u Ščekinskom okrugu i da je jedna žena povređena.

Fabrika Azot jedna je od najvećih hemijskih kompanija u Rusiji i proizvodi mineralna đubriva, amonijak, azotnu kiselinu, metanol i druge industrijske hemikalije. Analitičari koji koriste otvorene izvore navode da je ovo postrojenje povezano sa ruskom odbrambenom industrijom, jer isporučuje hemijske sirovine koje se koriste u proizvodnji eksploziva i municije.

Ova fabrika bila je meta ukrajinskih dronova i 14. juna, kada je napad izazvao požar.

Eksplozije prijavljene i na Krimu

Tokom noći eksplozije su prijavljene i na Krimu. Prema ruskim kanalima za praćenje situacije, detonacije su se čule u blizini trajektnog prelaza kod Kerča, dok su stanovnici prijavili miris dima i paljevine.

Područje Kerča predstavlja jedno od najvažnijih ruskih vojno-logističkih čvorišta, jer služi kao ključna transportna veza između Krima i kopnenog dela Rusije, naročito nakon ponovljenih napada na Kerčki most, piše Kijev post.

Ukrajina je u više navrata gađala ruske vojne, logističke, energetske i industrijske objekte duboko iza linije fronta, navodeći da upravo takvi objekti omogućavaju održavanje ruskih ratnih operacija.