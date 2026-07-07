Na aerodromu u Belgorodu izbio je požar nakon ukrajinskog raketnog napada, javio je Telegram kanal Exilenova Plus, prenosi "Kijev Indipendent".

Istovremeno, Belgorodska uprava za proizvodnju i upravljanje glavnim gasovodima zahvaćena je požarom nakon što je pogođena u raketnom napadu, preneo je nezavisni ruski informativni kanal Astra.

„Belgorod i Belgorodski okrug bili su tokom protekle noći izloženi masovnom raketnom napadu Oružanih snaga Ukrajine“, izjavio je guverner Aleksandar Šuvajev, potvrdivši ukrajinske raketne udare u regionu, ali ne navodeći konkretno infrastrukturu koja je, prema izveštajima, bila meta.

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u selu Belovskoje, dok se zgrada u selu Puškarnoje zapalila usled ukrajinskih udara, saopštio je Šuvajev.

„Još jednom je oštećena energetska infrastruktura, zbog čega u pojedinim delovima Belgoroda i nekoliko opština postoje prekidi u snabdevanju električnom energijom i vodom“, rekao je on.

Ranije je u Belgorodskoj oblasti zabeležen nestanak struje usled ukrajinskih udara na energetsku infrastrukturu u tom regionu, prema navodima kanala Exilenova Plus.

Belgorodska oblast nalazi se uz granicu sa Ukrajinom, u blizini ukrajinskih oblasti Sumi, Harkov i Lugansk, na severoistoku zemlje.

Kijev je poslednjih meseci intenzivirao napade, usmeravajući ih na rusku logističku i energetsku infrastrukturu.

Ukrajina redovno izvodi udare na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama, s ciljem da umanji sposobnost Moskve da nastavi vođenje rata.

Tokom noći između 6. i 7. jula, ukrajinske snage pogodile su rafineriju nafte u Omsku, gotovo 2.500 kilometara od ukrajinske granice, saopštio je Generalštab Ukrajine.

Prema navodima vojske, ta rafinerija bila je poslednja od 11 najvećih proizvođača benzina u Rusiji koju su pogodile ukrajinske snage.

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