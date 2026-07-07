Ministarstvo spoljnih poslova Brazila nije isključilo mogućnost da Sjedinjene Američke Države upotrebe vojnu silu na teritoriji te zemlje, nakon što je Vašington kriminalne grupe PCC i Komando Vermeljo (CV) proglasio stranim terorističkim organizacijama, javljaju mediji.

„Postoji mogućnost upotrebe vojne sile Sjedinjenih Država na teritoriji Brazila“, navodi se u dokumentu koji je potpisao ministar spoljnih poslova Mauro Vijeira i koji je dostavljen kao odgovor na poslanički upit.

Brazilski MIP je ocenio da odluka SAD ne donosi „konkretne prednosti“ bilateralnoj saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, jer je i prethodni status tih grupa već omogućavao Vašingtonu i Braziliji razmenu informacija i saradnju u toj oblasti.

Ministarstvo je upozorilo da primena američkog antiterorističkog zakonodavstva može imati ozbiljne posledice po građane Brazila u finansijskoj, migracionoj i krivičnopravnoj sferi, zbog širokih ovlašćenja predviđenih zakonima SAD.

Brazil, međutim, nije uputio zvaničnu reakciju na odluku Vašingtona, jer je ona doneta jednostrano i nije bila praćena zvaničnim obaveštenjem američke strane.

SAD su krajem maja proglasile grupe PCC i CV stranim terorističkim organizacijama, a odluka je stupila na snagu 5. juna. U Vašingtonu su naveli da je mera usmerena na presecanje finansijskih tokova koji se koriste za podršku aktivnostima ovih grupa.

Američko Ministarstvo finansija je prošle nedelje uvelo i sankcije protiv dvojice državljana Brazila i tri kompanije iz te zemlje, optužujući ih za povezanost sa PCC-om.