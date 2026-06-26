Stojeći na benzinskoj pumpi u Moskvi, taksista Safarali Nazarov rekao je da je toliko frustriran što je primoran da čeka u redu za gorivo da je razmišljao da da otkaz.

Rusija — jedan od najvećih svetskih proizvođača nafte — uvela je niz ograničenja na prodaju benzina širom zemlje, jer ukrajinski udari na njene rafinerije, skladišta i logistiku ograničavaju domaće snabdevanje.

Nekoliko regiona je uvelo racionalizaciju, dok su neke benzinske pumpe i lanci rasprodali ili zatvorili zbog nedostatka zaliha.

„Zaista je, zaista tesno“, rekao je Nazarov (55) za AFP na benzinskoj pumpi Lukoila u blizini poslovnog okruga Moskve.

„Čekamo u redu sat, sat i po... vreme je da napustimo ovaj posao i odemo.“

Na pumpi je čekalo oko 15 vozila.

Nestašice benzina u Moskvi su veoma neuobičajene.

Van prestonice, situacija je gora, rekao je Nazarov.

„Vozite 200 kilometara od Moskve i ne daju vam više od 10 litara. Na nekim mestima uopšte ne daju.“

„Pod kontrolom“

Ukrajina je poslednjih meseci intenzivirala kampanju napada dronovima dugog dometa na ruska energetska postrojenja – pokušaj da se preseče vitalni izvor prihoda za Kremlj.

Prošle nedelje je pogođena velika rafinerija nafte na obodu Moskve – izlivivši gust crni dim nad prestonicom u dramatičnim scenama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naziva napade pravednom odmazdom za noćne raketne i dronove na njene gradove od strane Moskve.

Na televizijskom sastanku ove nedelje, ruski zamenik premijera Aleksandar Novak rekao je predsedniku Vladimiru Putinu da nestašica goriva „nije jednostavna“ već „pod kontrolom“.

Iako je kritikovao Ukrajinu, zvaničnici nisu povezali nestašice sa talasom nedavnih udara.

Moskva je ograničila izvoz i naložila trgovcima da dostave podatke o dostupnosti goriva na pumpama kako bi organizovala odgovor države.

Aneksirano Krimsko poluostrvo – koje je potpuno zabranilo prodaju benzina javnosti – i južna Rusija su najviše pogođeni.

Ali, nestašice su prijavljene čak i u Sibiru i na Dalekom istoku.

Slike automobila koji čekaju u redovima ispred benzinskih pumpi postale su najnovija slika domaćih posledica ruske ofanzive na Ukrajinu – vojne kampanje pokrenute početkom 2022. godine za koju se Kremlj nadao da će biti završena za nekoliko dana.

U sredu su reporteri AFP-a videli redove na nekoliko benzinskih pumpi. Neke su rasprodale razne mešavine ili ograničile prodaju na 30 litara po osobi ili su bile zatvorene.

Još jedna taksistka, 44-godišnja Jana Svarovskaja, takođe je počela da viđa redove.

„Ima dugih redova, da, to se dešava... neke od lokalnih pumpi u mom kraju su zatvorene“, rekla je na benzinskoj pumpi na jugozapadu Moskve.

Darja, 25-godišnja blogerka koja je odbila da predstavi svoje prezime, rekla je da je primetila nestašice, ali se nije žalila.

„Ili imaju gorivo i morate malo da sačekate — oko 15 minuta, ne duže — ili bismo samo prošli automobilom, videli da su pumpe potpuno zatvorene i potražili druge, ali nije bilo nikakve zaista stresne situacije“, prenosi Channels TV.

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