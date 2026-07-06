Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 16, dok je 56 ljudi povređeno, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Kako se navodi saopštenju, spasilački timovi pronašli su još jedno telo ispod ruševina stambene zgrade u Darničkom okrugu, čime je potvrđen novi bilans žrtava, prenosi Ukrinform.

Operacije potrage i raščišćavanja terena i dalje su u toku, a vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao dodatno da se menja kako se radovi nastavljaju.

Prethodno je saopšteno da je u noćnom napadu ruskih snaga na Kijev i širu oblast izveden kombinovani udar dronovima i raketama, pri čemu je pričinjena značajna materijalna šteta na stambenim i infrastrukturnim objektima.

U Kijevu će sutra biti dan žalosti u znak sećanja na poginule u ruskom napadu tokom protekle noći, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko, prenosi Tanjug.

Podestimo, Rusija je izvela još jedan masovan napad na Kijev. Detalje sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.